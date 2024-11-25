Самые эпатажные наряды участниц конкурса «Мисс Вселенная — 2024»

17 ноября в Мексике завершился конкурс «Мисс Вселенная-2024». Победительницей стала 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг из Дании. А представительница России Валентина Алексеева вошла в топ-12. Организатор Общероссийской премии «Царица» Эльмира Хабибуллина рассказала «Вечерней Москве», в чем главный смысл этого мероприятия.

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Конечно же, конкурс «Мисс Вселенная» — значимый международный проект. Кстати, изначально он был создан для рекламы купальников. А сегодня это — огромное событие, на котором представительницы из разных стран соревнуются за титул самой красивой девушки планеты. Сейчас некоторые дамы рассматривают такие конкурсы как своеобразную платформу-трамплин для продвижения своих идей и целей.

Ежегодно на конкурсе красотки представляют свои национальные костюмы, через них каждая страна хочет показать свою культуру и традиции. Правда, некоторые из нарядов воспринимаются аудиторией как слишком экстравагантные. Но стоит учитывать, что конкурсантки стремятся показать свой национальный колорит. И, наверное, даже привлечь внимание к своему культурному наследию, ведь девушки становятся символами своих государств. А победа участницы воспринимается как достижение всего народа. Конкуренция на соревнованиях, конечно же, есть, и притом немалая. Но главная задача такого конкурса — это поддержка женщин и их талантов. В дальнейшем некоторые победительницы участвуют в социально значимых проекта, продолжая нести красоту в мир и помогать другим.

Эту маску мы где-то видели

Хозяйка вечера Мария Фернанда Бельтран вышла в костюме, отсылающем к коренным традициям Мексики. На голове Марии красовалась корона, а в руках девушка держала пугающе знакомую зеленую маску… Как в одноименном фильме с Джимом Керри.

Маскировка на все сто

Ана Габриэла Вильянуэва, «Мисс Гватемала», предстала перед зрителями в виде дерева. Наряд девушки был золотого цвета и напоминал ствол растения. Крона дерева крепилась к рукам и спине конкурсантки. Идеальный наряд для маскировки!

Всем глазастым на зависть

«Мисс Боливия» Хулиана Барриентос показалась в наряде, символизирующем сову. Так, эта птица распласталась на груди девушки. Небольшую версию пернатой конкурсантка держала в руке, но главным украшением служит... огромная голова совы, которая возвышается над участницей. Такое точно будет сложно забыть!

Победа досталась богине викингов

Победительница конкурса «Мисс Вселенная — 2024» Виктория Кьер Тхейлвиг из Дании предстала в образе богини викингов. На девушке был красно-желтый костюм с перьями. «Он символизирует силу и напоминает нам, что дух женщин-викингов сегодня живет в каждой из нас», — отметила красавица. Однако сами датчане усомнились, что в этом наряде есть что-либо от викингов. Да и дизайнеры явно постарались с перьями.

Фиолетовое фиаско

Более несуразного наряда зритель еще не видел! Похоже, американка Альма Купер решила предстать перед зрителями в образе дядюшки Сэма. Такое ощущение, что девушка сбежала с утренника: фишкой наряда стали фиолетовый плащ и десяток фейерверков, торчащих из-за спины.

Роскошная снежная королева

В платье, украшенном 200 тысячами стразов, представила нашу страну изысканная красавица Валентина Алексеева. Ее наряд стал олицетворением русской зимушки. На плечах сверкали крупные кристаллы, напоминающие острые льдинки. А изюминкой образа стала корона-кокошник, декорированная перламутровыми и прозрачными кристаллами.

Скромность украшает

А вот наряд Ки Дуйен Нгуен из Вьетнама удивил своей скромностью. Она надела розовое платье, украшенное бабочками. Костюм из тончайшего шифона плавно раскачивался при каждом движении девушки, напоминая кокон, из которого вот-вот вылетит бабочка.

Золотое чудо с крыльями

Татьяна Калмелл, представляющая Перу, появилась на сцене в золотом одеянии. Главной фишкой наряда стал обруч-нимб с длинными сверкающими лучами. А к плечам девушки дизайнеры прикрепили прямоугольные крылья с геометрическими узорами.

А Попка-то не дурак

Стилисты разработали наряд для Магали Бенехам из Аргентины в тематике джунглей. На девушке был костюм, символизирующий водопад. Изюминкой костюма стало обилие сверкающих стразов, разбросанных по всему наряду. И все было бы очень гармонично, если бы на голове конкурсантки не красовался... тукан.

Крутите барабан!

За спиной Эмилии Дидес из Чили было огромное колесо. Это отсылка к чилийскому телешоу.

Вот так птица!

Зрители высмеяли Рею Сингху из Индии за ее наряд золотой птицы. Девушка вышла в золотых доспехах, которые были настолько тяжелыми, что она с трудом шагала. А лицо девушки частично закрывал клюв.