Звездный стилист раскритиковал покрасившую волосы в синий цвет Глюкозу

Певица Глюкоза после скандала с наркотиками и задержанием в аэропорту в странном состоянии вернулась в свет и продемонстрировала новое окрашивание. На презентации книги артистки у нее были синие пряди, хотя раньше она была «чистой» блондинкой. По мнению звездного стилиста Александра Данилова, этим преображением исполнительница хотела переключить внимание поклонников и обновиться, но ничего не вышло.

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В беседе с порталом «Страсти» Данилов отметил, что многие в шоу-бизнесе используют этот трюк – резко меняют прическу после скандалов и думают, что это помогает. Однако это не так.

«Открываешь фотографию и смотришь на маленькую анимешку. Это когда хочется догнать дочь, вернуть время назад, но ты понимаешь, что уже нагадил везде, где можно и нельзя. Сбривать брови вслед за Инстасамкой, красить волосы, как дочь, и быть похожей на заезженную русалку – все это уже в прошлом и никому ненужно. Быть красивой для всех уже не получится», - поделился мнением Александр Данилов.

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Стилист подчеркнул, что скорее всего Глюкоза даже не красила волосы, а просто сделала наращивание или же вовсе подобрала парик. Но в любом случае он считает, что это не стильно.

«Немодно и не стильно. Вот Глюкоза такая. И ничего не исправить, - сказал Данилов. — Не думаю, что это окрашивание. Возможно, это трессы накладные. По-моему, у Наташи волос столько нет. Все это либо накладное, либо вообще парик».

Ранее стилист Александр Данилов раскритиковал примерившую парик Анастасию Волочкову.