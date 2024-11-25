Эксперт рассказала, как пандемия изменила привычки россиян в одежде

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на различные аспекты нашей жизни, включая потребительские привычки. Особенно заметно это влияние сказалось на индустрии моды и, в частности, на сегменте масс-маркета. Эксперт в индустрии моды и ритейла, лидер женского предпринимательского сообщества, владелец и управляющий директор группы компаний Smart Casual Надя Амрани рассказала «Газете.Ru» о ключевых изменениях в потребительских привычках в сфере одежды масс-маркета.

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По словам эксперта, во время карантина казалось, что потребность в новой одежде отойдет на задний план, так как людям не нужно было выходить из дома.

«Но случилось нечто удивительное: мода, как феникс, возродилась, и не просто так — она приспособилась к новым реалиям. Сегмент масс-маркета оказался как раз тем, где начали проявляться неожиданные, а порой даже немного забавные изменения: от страсти к мягким худи до пересмотра отношения к качеству и комфорту. Привычки людей изменились. Теперь важен не только стиль, но и функция, долговечность и даже философия вещей», — сообщила Амрани.

Сразу после начала пандемии наблюдался резкий переход к более осознанным покупкам. Потребители стали более внимательно относиться к своему выбору, предпочитая функциональные и комфортные вещи. Это связано как с изменением образа жизни, так и с необходимостью экономии.

Специалист отметила, что ограничения перемещения и отсутствие каких-либо доступных развлечений привели к буму онлайн-шопинга в период пандемии.

«Бренды одежды, которые не имели развитой онлайн -платформы, срочно адаптировались и наладили онлайн-продажи. Отчеты показывают, что продажи через интернет выросли на 30-50 процентов в зависимости от региона, что навсегда изменило распределение потоков в розничной торговли», — рассказала она.

По прогнозам аналитиков, ожидается, что привычка к онлайн-шопингу останется, но с добавлением гибридных форматов, где физический и онлайн-ритейл будут сочетаться.

По ее мнению, пандемия оказала значительное влияние на осознание потребителями важности качества одежды по сравнению с ее количеством. Натуральные ткани, устойчивые к носке материалы и осознанное потребление стали «новой модой». Многие покупатели теперь ориентируются не на то, сколько одежды в гардеробе, а на то, насколько она прочная и экологически чистая. Пандемия изменила восприятие одежды: теперь это не просто «красивое на один раз», а «инвестиция в будущее».