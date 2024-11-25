Погребняк объяснила, почему решилась на пластику после родов

Модель и блогерша Мария Погребняк сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на следующей неделе сделает пластику груди.

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Погребняк будет оперировать Тимур Хайдаров. На данный момент блогерша сдает анализы и проходит врачей перед хирургическим вмешательством.

Она объяснила, что ей необходима пластика груди, так как с последней операции прошло 13 лет. Модель добавила, что ей нужно ушить диастаз.

«В общем, нужно пройти ТО. Почему операция на следующей неделе? Так как в январе я с мужем и семьей улетаю на Маврикий, очень мало времени. Страшно, конечно, но Тимур сказал, что на четвертые сутки, как я выйду из больницы, я буду летать», — поделилась блогерша.

6 сентября Погребняк родила четвертого сына Владимира. Она рассказала, что родила без единого разрыва и боли. Крестной матерью малыша стала лучшая подруга модели — певица и телеведущая Ольга Бузова.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом. 1 сентября 2024-го Погребняк официально вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского.