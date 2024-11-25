Редактор Lamoda перечислила самую модную зимнюю обувь

Россиянам перечислили обувь, которая стала трендом зимой 2024 года. Комментарий на эту тему от старшего редактора Lamoda Ирины Шумилиной поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт призвала читателей обратить внимание на высокие ботинки.

«Хорошая пара увесистой обуви — отличная инвестиция. Одни и те же ботинки могут дружить с разными стилями: от неогранжа до классики», — отметила она и добавила, что кроссовки на меху также остаются актуальными в текущем сезоне.

Помимо этого, в числе самой модной зимней обуви оказались и угги, которые долго были в списке антитрендов, говорит Шумилина. Популярностью также начали пользоваться «дутики» и обувь с овчиной или мехом наружу.

В заключение Шумилина порекомендовала россиянам приобрести луноходы.

«Не бойтесь сочетать вещи, которые кажутся совсем неподходящими друг к другу: контраст стилей и эклектика особо приветствуются этой зимой», — подытожила специалистка.

В июле российский стилист Алеко Надирян назвал стоптанные задники обуви новым трендом.