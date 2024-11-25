Дерматолог назвала причины, почему кожа начинает желтеть

Изменение цвета кожи всегда должны настораживать, так как подобный симптом часто говорит о довольно серьезных отрицательных процессах в организме. Мы поговорили с дерматологом Ольгой Добышевой, которая рассказала о возможных причинах пожелтения кожи лица — не игнорируйте этот сигнал.

У вас есть зависимости

В первую очередь — от табачных изделий. Даже использование электронных сигарет и вейпов не спасет ваш организм от патологических изменений. Страдает не только самый большой орган, но также зубы, волосы и ногти. Проблемы с кожей, по словам нашего эксперта, начинаются в тот момент, когда из-за курения клетки не получают достаточно кислорода. Вы можете заметить, как кожа не только получает желтоватый оттенок, но и теряет упругость.

Проблемы с печенью

Орган, отвечающий за основную фильтрацию, может давать неприятный сбой, из-за которого первой «отзывается» именно кожа. Речь часто идет о циррозе и гепатите. Эти заболевания очень серьезны и требуют немедленного вмешательства специалиста. Как говорит дерматолог, помимо изменения цвета кожи, болезни печени провоцируют воспаления на лице и теле, а также частые мигрени.

Старение

Легкий желтоватый оттенок может появиться и в процессе старения. Это совершенно нормальный процесс, однако без вмешательства специалиста ситуация будет ухудшаться. При грамотном подборе уходовых средств вы можете исправить ситуацию и не допустить огрубения кожи лица. В первую очередь, косметолог предложит вам качественное очищение, к примеру, салонные и домашние пилинги, которые призваны бороться с повышенным ороговением, которое в запущенных случаях и вызывает потемнение цвета кожи.

Неправильное питание

Диета также напрямую влияет на ваш внешний вид, особенно на качество кожи. Если вы увлекаетесь продуктами с каротином, например, морковью или бататом, не удивляйтесь, что в какой-то момент кожа приобретет неестественный оттенок, уходящий в рыжину. Помимо упомянутых продуктов стоит быть осторожнее и с хурмой, персиками и болгарским перцем.