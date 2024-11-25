Врач рассказала о последствиях контурной пластики лица

Контурная пластика, в рамках которой специалист вкалывает препараты в нижнюю часть лица, может привести к осложнениям. Об этом 360.ru рассказала врач-косметолог Татьяна Баллирано.

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Она пояснила, что в рамках этой процедуры косметолог может сжать магистральные артерии или сосуды, что грозит эмболией или ишемией тканей. По ее словам, такие последствия могут наступить не сразу, а через несколько лет.

«И мы сейчас видим такие фиолетовые, бордовые подбородки, когда произошло сдавление гелем сосудов, и начали прорастать другие поверхностные сосуды. Поэтому вот такие красно-фиолетовые подбородки сейчас говорят о том, что когда-то были сделаны инъекции в эту зону, и сделано много, и, скорее всего, неправильно», — отметила Баллирано.

Врач-косметолог «СМ-Косметология» Марианна Назарова до этого рассказала «Газете.Ru», что контурная пластика позволит подтянуть овал лица без операции. По ее словам, введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты восстанавливает утраченные объемы и камуфлирует провисание мягких тканей. Эффекта от процедур в среднем хватает на один год.

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