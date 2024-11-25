В чем встречать Новый год: модные образы и цвета

Считается, что привлечь удачу в Новом году помогает правильно подобранный праздничный образ: якобы если одеться в цвета символа года по Китайскому гороскопу, то этот символ можно задобрить. Этот знак, согласно китайской традиции, любит символизм и внимание к деталям, поэтому и к выбору наряда для знакомства со Змеей стоит подойти ответственно. Однако чтобы ярко одеться на Новый год, необязательно верить в образы из восточного календаря. Можно подобрать стильный наряд, соответствующий последним трендам в моде. «Лента.ру» рассказывает, в каком цвете встречать Новый год и на какие тренды важно обратить внимание.

© Lenta.ru

Цвета Нового года-2025

Согласно восточному календарю, 2025 год пройдет под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Официально она вступит в свои права 29 января 2025 года и передаст эстафету следующему знаку 16 февраля 2026 года.

Змея в китайском гороскопе — это мистическое и загадочное существо, символизирующее мудрость, интуицию и трансформацию. В китайской мифологии и астрологии Змея ассоциируется с философским мышлением, спокойствием и решимостью. Она ценит время, избегает спешки и предпочитает уверенные, обдуманные действия.

Дерево символизирует рост, развитие и гибкость, что делает 2025 год особенно благоприятным для тех, кто стремится к новым знаниям, духовному росту и саморазвитию. Энергия года будет способствовать развитию карьеры, созданию прочных отношений и улучшению финансового положения для тех, кто готов трудиться и принимать взвешенные решения. Цвет года, зеленый, традиционно ассоциируется с жизнью, возрождением, гармонией и балансом, что особенно актуально в современном хаотичном ритме жизни.

Если верить китайским традициям, Змея должна принести удачу решительным, внимательным и мудрым людям, которые избегают излишнего риска и склонны к саморефлексии. Этот год поддержит тех, кто осознает свои цели и действует с выдержкой. Считается, что особое везение ожидает людей, рожденных в год Петуха, Быка и Обезьяны. При этом каждому знаку рекомендуется избегать споров и конкуренции — Змея предпочитает мирные решения и гармонию.

В чем встречать Новый год: главные модные тенденции

По словам астролога и известной телеведущей Василисы Володиной, выбор образа для новогодней вечеринки — скорее приятная игра, а не задача, к которой нужно подойти со всей серьезностью. Однако в китайском менталитете символизм имеет огромное значение, поэтому по большим праздникам каждой детали, в том числе и одежде, нужно уделять особое внимание.

«Ни для кого не секрет, что цвета влияют на наше состояние. Теплые оттенки активизируют физическую активность, в то время как холодные располагают к отдыху или умственной работе. Более того, каждый оттенок несет в себе символизм, который тоже на нас влияет, — уверена коуч и стилист Эльмира Альтудова. — Так, например, черный несет ощущение загадочности и закрытости, а красный — смелости и страсти. Надевая одежду этих цветов, мы приглашаем смыслы, закодированные в них, проявиться в нашей жизни. Поэтому на празднование Нового года, которое у многих ассоциируется с началом нового жизненного цикла, очень важно подобрать подходящие по смыслу цвета».

Если вы все же решили к этой игре присоединиться, при выборе наряда для встречи Нового года стоит ориентироваться в первую очередь на свежие тренды — тогда ваш образ однозначно будет ярким и запоминающимся.

Бордо

Этот глубокий цвет, получивший свое название от французского бургундского вина, покорил подиумы еще весной и, кажется, собирается остаться с нами надолго. Спрятаться от него невозможно буквально ни в одном магазине — именитые дизайнеры вроде Khaite или Ann Demeulemeester предлагают собрать бордовый тотал-лук, а массмаркет активно играет с аксессуарами и обувью бордового цвета. Для новогоднего образа бордовое платье или костюм подойдут идеально, особенно если дополнить его золотыми украшениями.

Фактура и текстура

Интересные текстуры — ключевая деталь нового осенне-зимнего сезона. От уютных шерстяных свитеров до гладких атласных тканей — дизайнеры создают вещи, которые хочется не только видеть, но и трогать. Balmain и Louis Vuitton предлагают меховые пальто и объемные шерстяные пальто в комбинации с гладкими деталями из кожи, а Givenchy и Saint Laurent сочетают гладкие и блестящие материалы, такие как шелк и сатин, с грубыми текстурами, что добавляет образам многослойность и свежесть.

Эстетика ретро

Вдохновение стилем 70-х и 90-х по-прежнему заметно на подиумах. Платья с цветочными принтами, очки-авиаторы, классические пальто с широкими плечами и двубортные пиджаки можно найти в коллекциях Prada, Miu Miu и Chanel. Кажется, что от офискора и стиля old money мы медленно движемся в сторону бохо-шика.

Прозрачные рубашки

Еще один хит сезона — прозрачные рубашки, выполненные из шифона и органзы и позволяющие создавать модные многослойные образы. Наденьте такую рубашку с топом, бра или добавьте сверху жакет для эффекта контраста (кстати, этот предмет гардероба подойдет и женщинам, и мужчинам). Valentino и Saint Laurent предлагают носить прозрачные рубашки с кожаными куртками или строгими костюмами, а Fendi добавляет на них нежную вышивку, чтобы создать романтичный образ.

Короткие пальто

Короткие пальто, едва прикрывающие бедра — стильный и практичный вариант для зимы. Они делают образ легким, не скрывая фигуру, и отлично смотрятся в сочетании с джинсами и платьями. В коллекциях Chanel такие пальто выполнены из твида с крупными пуговицами, у Max Mara — в сдержанных нейтральных тонах, а у Miu Miu — в ярких цветах и фактурах, которые добавляют игривости. Главное, сверяйтесь с погодой — в минус 20 градусов носить такое все же не рекомендуется.

В чем встречать Новый год на вечеринке

Если вы планируете встречать Новый 2025 год на вечеринке в ресторане, клубе или другом общественном месте, смело выбирайте яркие и элегантные фасоны.

Женщинам подойдут длинные платья с приталенным силуэтом или юбкой миди с нежными зеленоватыми или розоватыми блестками. Высокие разрезы, вырезы на спине и полупрозрачные ткани в эту ночь будут уместны и добавят вашему образу загадочности, что точно понравится Змее.

Мужчины могут остановиться на классических костюмах или же добавить нотку неформальности и надеть брюки с рубашкой или свитером. Для верха лучше выбирать пастельные оттенки, а дополнить образ можно галстуком изумрудного цвета или запонками.

В чем встречать Новый год дома

Для домашнего праздника можно выбрать что-то более уютное и удобное.

Женщинам подойдут платья или костюмы свободного кроя, платья-рубашки или комплект из юбки и свитера в натуральных оттенках. Разнообразить образ можно с помощью декоративных элементов, таких как шали и неброские украшения, а также с помощью шелковых и бархатных тканей.

Мужчины могут надеть джемпер или рубашку в сочетании с брюками или джинсами глубоких оттенков. Избегайте спортивного стиля, но выбирайте комфортные вещи, которые подчеркнут атмосферу праздника, не отвлекая от теплоты и уюта домашнего торжества.

Какие аксессуары выбрать

Женщины могут надеть украшения из натуральных материалов, например, деревянные серьги или браслеты, а также аксессуары с зелеными камнями. В наступающем году Змеи стоит обратить внимание на золотистые или медные тона — они дополнят образ и подчеркнут его изысканность. На вечеринку вне дома можно взять сумку или клатч в древесных или зеленых тонах.

Мужчинам в качестве аксессуаров подойдут стильные наручные часы и ремень из коричневой кожи, а также классические металлические запонки и яркие галстуки.

В каких оттенках встречать Новый год

Символичные цвета 2025 года:

зеленый;

голубой;

изумрудный;

древесные оттенки: терракотовый и песочный.

Зеленый цвет олицетворяет спокойствие, рост и обновление и идеально подходит для торжественного вечера. Изумрудные и бирюзовые оттенки добавят образу свежести и загадочности, а голубой — элегантности и глубины.

Китайцы считают, что в год Змеи удача также ждет тех, кто наденет одежду красного и желтого цвета, а вот с коричневыми и золотыми оттенками нужно быть осторожнее. Черный и белый — универсальные цвета для любого праздника, но в этот раз лучше не выбирать их в качестве основных.