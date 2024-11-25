Пиджак и жакет: разбираемся в модных синонимах

Чем жакет принципиально отличается от пиджака и как носить оба предмета? Давайте разбираться.

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Даже если вы не работаете в офисе с жёстким дресс-кодом, в вашем гардеробе может висеть пара жакетов. Или всё же пиджаков? Чем отличается одно от другого, рассказывает в новом выпуске проекта "Короче, Омск" стилист-имиджмейкер Виктория Клочкова.

- Пиджак появился в женском образе из мужского гардероба, а жакет был создан непосредственно под нас с учётом особенностей женской фигуры, - объясняет стилист. - На основе жакета создаются образы в женственном стиле - с любыми вариантами юбок или брюками, которые отлично садятся на дамскую фигуру (брюки-дудочки, струящиеся палаццо или их укороченный вариант - кюлоты).

Пиджак с мужского плеча необходимо стилизовать с брюками более строгой формы, например, прямыми. Зато именно пиджак можно надеть вместе с шортами, чтобы собрать максимально актуальный образ.

Есть ещё один неожиданный вариант похожей вещи - смокинг. В шкафах он встречается реже, хотя его можно отлично обыграть в праздничном или повседневном наряде. Как именно? Смотрите в видео.

Жакеты хорошо сочетаются с трикотажными вещами. Но последние могут быть коварны и подчеркнуть особенности фигуры вместо того, чтобы их скрыть. На что обращать внимание при подборе трикотажа, читайте здесь.