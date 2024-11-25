Дочь Мадонны снялась в «голом» платье

Дочь певицы Мадонны, Лурдес Леон, продемонстрировала фигуру в «голом» платье. Девушка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Лурдес Леон снялась для фотокниги под названием «Nothing Precious» визажиста Марсело Гутьерреса. Певица позировала в черном прозрачном платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость предстала перед камерой с небрежно уложенными волосами и естественным макияжем. Автором съемки выступил фотограф Эйдан Замири.

Лурдес Леон пошла по стопам своей известной матери. В августе прошлого года дочь Мадонны дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Девушка представила песню «Lock & Key», а также выпустила клип на нее.

В июле Лурдес Леон снялась для рекламной кампании бренда David Koma. На одном из кадров девушка была запечатлена в топе с бахромой и белых стрингах. Знаменитость также надела туфли на каблуках с анималистичным принтом.

В августе дочь Мадонны показала фигуру в черном комбинезоне из прозрачного кружева. Она дополнила его массивными ботинками в тон. Лурдес Леон распустила волосы и сделала естественный макияж.

Ранее сообщалось, что plus-size модель Эшли Грэм вышла на публику в «голом» топе.