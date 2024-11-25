Косметолог рассказала, как защитить кожу лица от обветривания зимой

Специальные кремы и одежда помогут защитить кожу лица от обветривания зимой, объяснила врач-косметолог, дерматолог, трихолог Ирина Выгонова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, в холодные месяцы кожа нуждается в более тщательном уходе.

Необходимо защищать открытые участки тела по возможности одеждой, например, шарфами, перчатками, головными уборами. На лицо наносить так называемые колд-кремы — это специальные средства для защиты от холода и ветра, особенно важны для нежных участков и детской кожи. Такие средства есть у многих аптечных марок косметики, — подчеркнула косметолог.

Она добавила, что людям с проблемной кожей нужно внимательно относиться к такой косметике, чтобы не вызвать воспаления.

К тому же важно сменить уходовые средства на зимние, потому что в период холодов коже нужно усиленное питание и более нежное очищение, и не следует отказываться от использования SPF по утрам. В квартире лучше поставить увлажнитель воздуха — он защитит кожу от обезвоживания, указала Выгонова.

Специалист посоветовала женщинам не находиться на улице подолгу после процедур химического пилинга, шлифовки лица или микроигольчатого RF-лифтинга, а мужчинам — отказаться от бриться перед занятиями активными видами зимнего спорта.