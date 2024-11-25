Беговые кроссовки неожиданно обрели популярность у знаменитостей

Беговые кроссовки бренда Hoka неожиданно стали самой желанной обувью у модников. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

Согласно материалу, кроссовки марки обрели популярность у многих знаменитостей, среди которых оказались певец Гарри Стайлс, актриса Блейк Лайвли, телезвезда Адам Сэндлер и поп-исполнительница Камила Кабельо. В них заметили и президента США Джо Байдена, который предпочел обувь в черном цвете.

«Мы видим, что звезды и атлеты начали носить одну и ту же обувь. Теперь это часть моды! Вы можете относиться к этому как угодно, но это действительно удобная обувь», — отметила стилистка Джессика Кадмус, чьи клиенты регулярно просят купить упомянутые кроссовки для повседневной носки.

В июле российский стилист Алеко Надирян назвал стоптанные задники обуви новым трендом.