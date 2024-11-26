Назван регион с самым недорогим в России маникюром

Средний чек на услуги в сфере красоты в зависимости от региона определили эксперты ВКонтакте. Специалисты проанализировали более 2 миллионов карточек товаров и услуг бьюти-сегмента за III квартал 2024 года, размещенных в соцсети. Не считая стоимости профессионального обучения, различных мастер-классов и тренингов, самыми дорогостоящими в индустрии красоты оказались услуги свадебных стилистов — средний чек 3 тысячи рублей, на втором месте — наращивание волос, которое в среднем на 500 рублей дешевле.

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Аналогичная стоимость на татуировки, в том числе и временные. Самыми бюджетными оказались депиляция и эпиляция — сеанс избавления от нежелательных волос стоит в среднем 700-900 рублей по России. Самая низкая стоимость маникюра и педикюра зафиксирована в республике Алтай — услуга в регионе в среднем обойдется всего в 800 рублей. Интересно, что парикмахерские услуги здесь и в Камчатском крае, напротив, самые дорогие (средний чек — 5000 рублей).

Больше всего за свою работу нейл-мастера просят в Сахалинской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Камчатском крае — в среднем 2000-2200 рублей. Услуги бровиста и наращивание ресниц обойдутся дороже всего в Москве (в среднем 1800 рублей) и Карачаево-Черкессии (в среднем 2000 рублей).