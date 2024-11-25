Трендовый маникюр, который будет уместен в любой ситуации

Ближе к праздникам хочется побаловать себя дерзким маникюром, тем более мастера уже успели рассказать нам о «денежных», «дорогих» и «успешных» оттенках гель-лака на грядущий год Змеи. Но если вы хотите вариант дизайна на любой случай, наш нейл-эксперт Анастасия Волковицкая подсказала трендовые идеи маникюра, с которыми вы впишетесь в любое событие — новогоднее или нет.

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Нюд в розовых оттенках/голые ногти

Универсальный вариант, когда у вас нет времени или идей для маникюра, с которым хочется выглядеть достойно в любой ситуации. За последние полгода популярность набрал маникюр без покрытия, однако похвастаться идеальной ногтевой пластиной может далеко не каждая женщина. Совсем отказываться от лака наш эксперт не рекомендует, ведь легкое камуфляжное покрытие нежным нюдом спасет ваши руки, сделав образ действительно элегантным и дорогим.

Градиент

Трендовый дизайн, который уходит вместе с нами в новый год. Градиентные ногти легко миксовать с любыми образами: если хочется больше праздника, добавьте шиммер, для более официальных мероприятий оставьте вариант в пастельных оттенках без глиттера. Оттенки, которые стоит попробовать в градиенте под конец года — шоколадный, пудровый розовый, карамельный.

Френч

Классический френч сегодня считается чуть ли не плохим тоном, особенно если сделан неаккуратно. А вот вариации френча с теплыми оттенками, которые идеально вписываются в повседневные образы, — то, что вам нужно. Как говорит наш эксперт, в конце 2024 года невероятно актуальна миндальная форма почти для всех дизайнов, в том числе и для френча.

Вишня/бордо

Нестареющая классика, без которой трудно представить образ деловой женщины. Но кто сказал, что вишневый оттенок не может быть праздничным? Нейл-мастер рекомендует миксовать финишное покрытие — матовый и глянцевый топ помогут сделать оригинальный вариант однотонного френча. Не бойтесь блеска, если все же выберете бордовый оттенок для праздника, мелкий шиммер или эффект битого стекла в том же насыщенном оттенке моментально притянут внимание к вашим ноготкам.