Тонеры для лица: 15 средств, которые дополнят уход за кожей

Тонер — промежуточный этап бьюти-рутины. После очищения он помогает устранить стянутость и подготовить кожу к нанесению следующих продуктов. Но в зависимости от формулы тонер может решить и массу других задач: отшелушивать, поддерживать микробиом и антиоксидантную защиту.

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Регенерирующий тонер, Doctor Babor

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Средство нормализует уровень pH, благодаря чему сохраняется здоровый микробиом и снижается риск развития акне. Пантенол в составе поддерживает защитный барьер и уровень увлажнения.

Тонер-мист с антиоксидантами Benefit Balance, Cosmedix

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Тонер подготовит кожу к нанесению крема или сыворотки. Для снятия раздражений в составе есть зеленый чай и ромашка, для защиты от свободных радикалов — антиоксиданты. Дополнительный эффект оказывает молочная кислота, которая помогает обновлению эпидермиса.

Тонер White Truffle, d’Alba

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Тонер состоит из двух слоев: первый — это комплекс из восьми натуральных масел, второй — комбинация PHA-кислоты, экстрактов розы, центеллы и зеленого чая. За счет двухфазного подхода средство тонизирует, смягчает и увлажняет кожу, удаляет остатки загрязнений и визуально сужает поры.

Мультивитаминный тонер Galac Whitening, ma:nyo

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Тонер помогает тусклой коже восстановить гидробаланс, выровнять микрорельеф и тон. Кислоты удаляют омертвевшие клетки и себум, экстракт облепихи снимает раздражения и укрепляет липидный барьер. Витамин С, который тут представлен в трех формах, стимулирует синтез коллагена и осветляет пигментацию.

Балансирующий тонер с микрокапсулами, Go Tapa

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Активные компоненты тонера — цинк, зеленый чай, семена моринги и гиалуроновая кислота — заключены в микрокапсулы. Они эффективно воздействуют на кожу, склонную к высыпаниям: контролируют выделение себума, препятствуют развитию акне и выравнивают тон.

Лосьон-тонер с экстрактом дыни, Ligne St Barth

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Тонер можно использовать перед макияжем — он поможет коже сохранить влагу и ускорить процесс восстановления. При распылении поверх мейка средство продлевает его стойкость.

Уплотняющий тонер Exo-Tox, Dr.F5

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Главным компонентом в составе заявлен бакучиол — растительный и более мягкий аналог ретинола. Он оказывает антиоксидантное действие, стимулирует обновление и регенерацию клеток. Благодаря воздействию бакучиола выравнивается тон кожи, микрорельеф становится более однородным.

Увлажняющий тонер Supple Preparation, Dear, Klairs

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Тонер без отдушек и масел восстанавливает гидролипидный баланс, увлажняет кожу и готовит ее к последующему уходу. Полипептиды сои поддерживают упругость и эластичность, гиалуроновая кислота удерживает влагу, центелла и алоэ оказывают успокаивающий эффект.

Увлажняющий и успокаивающий тонер, Krygina Cosmetics

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В составе тоника много полезных веществ: растительные экстракты, гель алоэ вера, витамин Е и гиалуроновая кислота. Они сохраняют оптимальный уровень pH и укрепляют защитные функции. После очищения тонер снимает воспаления, сухость и шелушения.

Тонер Hyal Reyouth, Dr. Ceuracle

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Для интенсивного увлажнения кожи в тонер добавили шесть видов гиалуроновой кислоты, эффективность которой усиливает витамин B5 и фруктан. Они образуют на поверхности кожи защитный барьер, который препятствует испарению влаги и появлению симптомов обезвоженности — сухости, раздражения и стянутости.

Тонер Madagascar Centella, Skin1004

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Тонер объединил в себе интенсивное увлажнение и мягкое отшелушивание кожи. За первый пункт в ответе центелла, которая препятствует сухости и снимает раздражение. Второй пункт — зона ответственности ниацинамида и PHA-кислоты. Они удаляют омертвевшие частицы кожи, выравнивают микрорельеф и общий тон.

Восстанавливающий тонер CBD, Levrana

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Тонер увлажняет кожу и восстанавливает дефицит полезных компонентов, возвращая здоровое сияние. Одним из основных компонентов в формуле стал каннабидиол, который снимает покраснения и воспаления. Компонент также зарекомендовал себя в качестве антиоксиданта, повышая сопротивляемость кожи свободным радикалам.

Тонер Phyto Niacin, Nacific

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Формула тонера нацелена на выравнивание тона кожи. Отсюда в составе ниацинамид, центелла и запатентованный компонент, которые устраняют пигментацию и препятствуют ее образованию. Тонер визуально матирует кожу, а за счет экстракта бамбука насыщает ее влагой.

Тонер Aqua Beelicious, Apivita

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Формула тонера сочетает в себе цветочные экстракты и мед, которые увлажняют кожу. Дополнительный эффект оказывают пребиотики: они следят за здоровьем микробиома, делают кожу гладкой и сияющей.

Обновляющий тонер Slowсhaga, BHAB

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Тонер для деликатного отшелушивания кожи с функцией бустера — он помогает следующим этапам ухода проникать в кожу. Ферментированный экстракт чаги поддерживает здоровье микробиома, а в комбинации с PHA-кислотой снимает воспаления и улучшает текстуру. Против сухости и покраснения в состав добавили комплекс из церамидов и растительных экстрактов.