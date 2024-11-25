Кристина Агилера посетила открытие флагманского магазина H&M

Американская певица Кристина Агилера без штанов похвасталась фигурой после похудения. Соответствующие снимки публикует Page Six.

43-летняя поп-исполнительница посетила открытие флагманского магазина модного бренда H&M в Нью-Йорке, США. Звезда пришла на мероприятие в облегающей черной кофте и золотистых трусах с высокой посадкой, надетых поверх капроновых колготок. Свой образ она завершила кожаными сапогами с высоким голенищем и пальто.

Визажисты сделали знаменитости яркий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую сияющую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в прямые пряди.

В октябре сообщалось, что Кристину Агилеру заподозрили в употреблении наркотиков из-за чрезмерной худобы.