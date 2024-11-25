Какие головные уборы будут в тренде этой зимой

Стилист Ольга Ким рассказала, что этой зимой в тренде будут панамы, теплые косынки и бейсболки. Она отметила, что вязаные капоры с чепчиками и привычные шапки также останутся актуальными с осени.

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По словам Ким, шапки бини всегда в моде, и это могут быть модели как мелкой, так и фактурной вязки. В этом сезоне популярны как бини с отворотом, так и без него, а особенно актуальны пушистые бини из шерсти норки или альпаки. Стилист также подчеркнула, что косынки, как шерстяные, так и стеганые из хлопка или экокожи, будут востребованы. Зимой в моде капоры и вязанные шапки-ушанки с болтающимися ушками, а также вязанные шапки, напоминающие чепчики для младенцев, которые можно носить с завязанными или свисающими завязками.

Ким также посоветовала носить зимой популярные среди мужчин шапки докеры и панамы. Она добавила, что актуальны панамы из вязанных материалов, шерсти или дутые с утеплителем. Кроме того, трендом сезона осень-зима стали бейсболки из теплых тканей, таких как плотная шерсть или овчина, некоторые из которых имеют ушки, что делает их удобными для зимнего периода, передает «Газета.ру».

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