Вторую неделю пользователи Сети обсуждают преображение Линдси Лохан. Неузнаваемая звезда «Чумовой пятницы» проявилась на подиуме в рамках показа Balenciaga в Париже — этот выход успели окрестить культовым возвращением. Актрисе, напомним, 38 лет, а за ее плечами зависимость от запрещенных веществ и алкоголя, реабилитация, а после — рождение ребенка. А потому юзеры гадают: то ли знаменитость так преобразила трезвость, то ли не обошлось без помощи специалиста.

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И хотя инсайдеры как один говорят таблоидам, что Линдси не ложилась на стол хирурга, сами эксперты утверждают обратное. Доктор Джонни Беттеридж, который прославился в инстаграме (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) разоблачением звезд, детально разобрал преображение актрисы. По его мнению, Лохан сделала подтяжку лица — поправила верхние веки, подняла брови и скорректировала нос. Он отметил, что, скорее всего, операция была эндоскопическая.

Врач также рассмотрел на лице Линдси ботокс, филлеры и виниры. Отдельно хирург отметил работу с кожей — лазерную шлифовку. И все это, по его словам, обошлось звезде в диапазоне от 200 до 300 тысяч долларов.

Поговаривают, что трансформация Линдси связана с ее планами на карьеру. Инсайдер рассказывал, что актриса будет сотрудничать с модным домом Balenciaga.