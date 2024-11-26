Дерматолог рассказал о последствиях кератинового выпрямления волос

После кератинового выпрямления волосы выглядят гладкими и блестящими. Такой эстетический эффект «подкупает», поэтому многие женщины выбирают для себя эту процедуру. Однако врачи предупреждают: опасные вещества, входящие в состав средств для кератинового выпрямления, могут нести риски для здоровья волос и всего организма.

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Подробнее об этом рассказал Алексей Силин, ассистент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета.

Специалист подчеркнул, что «кератиновое восстановление» следует рассматривать исключительно как эстетическую процедуру, но не лечебную. В составе средств есть агрессивные вещества, которые воздействуют не только на волосы, но и на кожу головы, что может быть чревато обострением хронических кожных заболеваний и вызвать аллергическую реакцию.

В частности, среди компонентов салонных средств для кератинового выпрямления волос есть основной компонент – гидролизованный кератин, а также формальдегид и его аналоги, нужный для эффекта выпрямления. Формальдегид представляет опасность при вдыхании, вызывая негативные последствия для организма.

Составы могут различаться и содержать ту или иную концентрацию формальдегида – есть составы с низким содержанием формальдегида, которые считаются менее вредными. Однако абсолютно безопасных составов, полностью лишенных вредных компонентов, на сегодняшний день нет.

Использование нагревающих приборов для укладки после кератинового выпрямления волос может привести к их термическому повреждению. При нагревании влага из волос испаряется, волосы становятся пушистыми, хрупкими и ломкими.

Ранее врач-трихолог Наталья Савенкова рассказывала читателям портала, что не нужно путать кератиновое выпрямление и средства с кератином. Кератиновое выпрямление не стоит делать более одного раза, так как оно может повредить структуру волос. А средства с кератином – бальзамы, маски – могут использоваться для поврежденных волос, их можно применять от 1 до 3 месяцев.