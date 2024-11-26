Лидер Maneskin снялся топлес для модного журнала

Лидер итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид стал героем нового выпуска журнала Man About Town. Снимки опубликованы на сайте издания.

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25-летняя звезда «Евровидения» снялся топлес в серых джинсах люксового бренда Diesel. На одном из кадров певец также позировал в рваном свитере упомянутой марки. Стилисты также подобрали для знаменитости аксессуары из ассортимента модного дома.

Известно, что автором съемки выступил фотограф Бренлан Викстед, а за образы отвечал Мишель Потенца.

В октябре возлюбленная Дамиано Давида, бывшая звезда Disney, актриса и певица Дав Кэмерон показала фанатам откровенное селфи.