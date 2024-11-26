Стиль кидкор во взрослой моде, что это такое

Когда мы были маленькими, нам так хотелось поскорее вырасти, чтобы начать, наконец, носить красивые взрослые платья, украшения, туфли на каблуках. Мы выросли, а нам говорят: в трендах — «детские» комбинезоны, тишотки и худи в микки-маусах и уточках. И знаете, что? Нам вся эта веселая суматоха очень нравится!

«В последние годы модный мир все чаще обращается к элементам, традиционно считавшимися 'детскими», включая их во взрослую гардеробную. Это отражение ностальгии и стремления к игривости и свежести в повседневном стиле.

Стиль, в котором взрослые носят легкомысленные юбочки и укороченные брюки с яркими цветами, мультяшными принтами и другими элементами, традиционно ассоциируемыми с детской модой, часто называют «кидкор» (Kidcore)«, — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Это тренд, который стремится воссоздать беззаботное и игривое чувство детства через использование ярких цветов, простых форм и детских мотивов в одежде и аксессуарах.

Он возник в конце 2010-х годов и начал набирать популярность в начале 2020-х годов, когда люди стали искать способы уйти от повседневных забот и напомнить себе о беззаботности детских лет.

Кидкор включает элементы из поп-культуры 1990-х и начала 2000-х годов — от мультфильмов до видеоигр и музыки того времени. Популярность кидкора частично объясняется стремлением взрослых пережить снова тепло и уют детства, отдых от взрослых проблем и стрессов.

Кроме того, этот стиль предлагает форму самовыражения, которая отходит от традиционных норм и стандартов, позволяя людям быть смелыми, игривыми в своем забавном и бунтарском стиле. Вот какие элементы успешно вошли в моду для взрослых.

Смешные и забавные шапочки

Несмотря на свою кажущуюся детскость, чепчики и шапки с милыми ушками (например, в виде медвежонка или котика) нашли свое место в зимних коллекциях взрослой моды.

"Это аксессуары, которые добавляют образу игривость и миловидность, оставаясь при этом уместными в неформальной обстановке — сейчас, например, их вовсю носят звезды и популярные блогеры», — говорит стилист.

Оверсайз-пижамы

Комфорт возвращается на пьедестал трендов, и оверсайз-пижамы и кигуруми с мультяшными и сказочными принтами становятся не просто домашней одеждой, а полноценным решением для кэжуал-выходов.

Такие модели часто украшаются яркими принтами и рисунками из детских книг.

Обувь с мультяшными мотивами

Кроссовки, кроксы, клоги и ботинки с изображениями из мультфильмов или элементами, вдохновленными детскими игрушками, также входят в моду. Эти яркие и выразительные акценты в образе позволяют выразить себя и добавить забавный элемент в повседневный наряд.

Аксессуары с элементами из детских игр

Брелоки, заколки для волос и даже украшения, выполненные в форме пазлов, кубиков LEGO или частей из настольных игр, вносят в модные образы нотку игривости и веселья. Это простой и милый способ показать свою индивидуальность и чувство юмора.