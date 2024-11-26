Пилочный маникюр – это техника ухода за ногтями, которая фокусируется на использовании пилки для создания аккуратной формы и удаления ороговевшей кожи. Этот метод стал популярным благодаря своей безопасности, минимальному риску травм и удобству, особенно для тех, кто предпочитает ухаживать за ногтями дома.

В отличие от классического обрезного маникюра, который предполагает удаление кутикулы кусачками, пилочный маникюр более мягкий и щадящий. Он подходит для людей с чувствительной кожей или тех, кто боится порезов.

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Для выполнения пилочного маникюра вам понадобятся:

Пилка для ногтей средней или мелкой абразивности, бафф для полировки поверхности ногтей и апельсиновая палочка для работы с кутикулой.

Подробнее о том, как самостоятельно делать пилочный маникюр рассказала в своем видео блогер @julyabay.