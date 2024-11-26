Ксения Бородина подарила дочери сумку люксовой марки Miu Miu

Российская телеведущая Ксения Бородина подарила старшей дочери сумку за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Знаменитость преподнесла дочери черный пуховик бренда Alo Yoga и кожаную сумку хобо с золотой фурнитурой из ассортимента итальянской люксовой марки Miu Miu. Стоимость изделия на официальном сайте марки составляет 2750 долларов (290 тысяч рублей).

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В октябре Ксения Бородина показала сумку за 400 тысяч рублей. Знаменитость похвасталась приобретением в сером брендированном пакете Balenciaga.