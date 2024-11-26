Стилист рассказал, от каких шапок стоит отказаться на эту зиму

Стилист Владислав Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что грядущей зимой не стоит носить «задержавшиеся в тренде» вязаные шапки, а лучше отдать предпочтение утепленным бейсболкам, повязкам и косынкам. По его словам, в образе они будут смотреться более изысканно.

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«Для нашего климата главное — сохранять голову в тепле. Но если говорить про моду, то вязаные шапки у нас уходят в прошлое, в тренде более экстравагантные головные уборы. Это может быть кепи, утепленная бейсболка, повязки, теплые косынки. То есть все, что мы не носили давно, потому что залипли на вязаных шапках. Они долго держались в тренде: около восьми лет. Сегодня мода чуть-чуть меняется, и более непривычный головной убор будет смотреться в образе всегда интересно и изысканно», — сказал Лисовец.

До этого эксперт моды перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди актуальных стрижек Лисовец выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.