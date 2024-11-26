Визажист объяснил, как повторить тренд «глазированное яблоко» в макияже

Чем ближе Новый год, тем активнее мы начинаем изучать варианты вечернего макияжа. В конце этого года завирусился тренд Glazed apple Lip — «глазированное яблоко» на губах. Мы решили выяснить, в чем суть этой техники макияжа губ и как ее повторить, а экспертом в этом вопросе выступила Елена Гребенникова, визажист, стилист.

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Что такое «глазированное яблоко»

Популярные инфлюэнсеры буквально заразили модных пользователей идеей о губах, напоминающих яблоко в глазури. В ход идут самые насыщенные оттенки красного и коричневого. Основной момент — необходимо получить стеклянный финишный эффект, но вот сохранить его на весь вечер крайне трудно.

Как создать макияж в технике Glazed Apple

Наш эксперт рекомендует подготовить губы за несколько дней до того, как вы планируете делать макияж. «Глазированные» губы не терпят неровностей, вы просто не получите ожидаемого результата. Первым делом, скрабируем губы, но аккуратно, чтобы не поранить. Далее наносим увлажняющий бальзам. Когда губы будут однородного оттенка и без намека на шелушения, можно приступать к цветным продуктам.

Контур

Glazed Apple Lip требует использования контурного карандаша для губ. Визажист рекомендует подобрать коричневый карандаш глубокого оттенка. Идеально, если вы найдете каштановый оттенок. Обводим контур губ, можно слегка выйти за края. Немного тушуем карандаш к середине губ. У вас должен получиться градиент, но контур в любом случае должен быть виден.

Помада

Некоторые визажисты поясняют, что можно завершить макияж блеском без использования цветной помады. Однако наш эксперт уверена, что вы не добьетесь дерзкого эффекта без помады. Можно использовать все оттенки красного, визажист рекомендует глубокий цвет бургунди, который идеально повторяет цвет спелого красного яблока. Важный момент — помада не должна перекрывать контур и, в целом, выбирайте средство светлее карандаша.

Блеск

Обязательный этап в данной технике — глянцевый финиш. Выбирайте самый активный прозрачный блеск, но можно подобрать и с оттенком, близким к цвету помады. Наносим его по всей поверхности губ. Макияж готов.