Кожа с акне: пять важных правил зимнего ухода

Кажется, будто зимой проблем с акне быть не должно — ведь это от жары поры расширены, а секреция вырабатывается порами с удвоенной силой.

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«На самом деле, все совсем наоборот. Холод снаружи и сухой воздух в помещениях (спасибо обогревателям) могут усугубить проблемы с акне. Прибавим сюда переход на диету с большим количеством углеводов, жиров и сахара по сравнению с летом, когда есть особо не хочется — и результат, что называется, в буквальном смысле на лице», — утверждает косметолог с профессиональным стажем 14 лет Ирина Созинова.

Вот несколько советов, которые помогут сохранить кожу мягкой, нежной, чистой и сияющей, даже когда за окном стужа.

Мягкое очищение

Зимой коже нужен особенно бережный уход. Используйте мягкие очищающие средства без алкоголя и сульфатов, которые не пересушивают эпидермис, а помогают сохранить ее естественную защитную пленку. Например, гидрофильное масло или мицеллярная вода могут быть отличным выбором. После умывания не забывайте наносить тонер, который поможет восстановить pH-баланс кожи.

Увлажнение, увлажнение и еще раз увлажнение

Жирная кожа часто производит избыток себума, натурального масла. Иронично, но большое количестве секреции может быть реакцией на обезвоживание. Если дерма не получает достаточно увлажнения, сальные железы начинают работать активнее, чтобы компенсировать недостаток влаги, что приводит к еще большей жирности и возможным воспалениям.

«Выбирайте не комедогенные увлажняющие сыворотки кремы на водной основе с легкой текстурой, которые не содержат масел. Хорошо, если в составе будут присутствовать компоненты, такие как гиалуроновая кислота, ниацинамид, алоэ вера или пантенол», — советует косметолог. Эти вещества помогут увлажнить кожу без утяжеления и забивания пор.

Защита от холода

В морозы и при сильном ледяном ветре кожа нуждается в дополнительной защите. Перед выходом на улицу обязательно наносите защитный крем, который создаст на коже барьер от непогоды. Это поможет предотвратить раздражение и сохранит кожу здоровой.

Регулярное использование солнцезащитного крема

Многие забывают о солнцезащитном креме зимой, однако УФ-лучи могут быть также вредны и в этот период. Использование средств с защитой от ультрафиолета поможет защитить лицо от фотостарения и ухудшения проблем с акне.

Питательные маски

Раз в неделю балуйте свою кожу питательными масками. Выбирайте продукты с успокаивающими и восстанавливающими компонентами, такими как зеленый чай, экстракт чайного дерева или азелаиновая кислота. Эти ингредиенты помогут справиться с воспалениями и улучшат состояние кожи.