Названы семь антитрендов грядущей зимы

Мода и заданные тренды дают нам возможность совершить путешествие из осени в зимний период и это прекрасно! Ведь просматривая обилие вариантов, мы тренируем свою насмотренность, этот навык помогает обретать новые вкусовые предпочтения и возможности самовыражения. Есть множество трендовых моделей, однако не стоит забывать и о тех, от которых стоит избавиться в этом сезоне. О них подробно расскажет стилист Мария Бунина.

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Яркие неоновые цвета

Яркие кричащие цвета уступают пальму первенства природным оттенкам.

«Модные цвета Pantone осень 2024: бордовый, красный, серый, фисташковый, все оттенки коричневого: от горького шоколада до песочного. И нежные пастельные тона, например розовый и нежно голубой — благородно и приятно для глаз», — обращает внимание стилист.

Конечно, стоит упомянуть леопардовый принт, который входит в тренды с уверенным постоянством — прекрасный способ привнести в свой образ особый характер. В этом сезоне можно утонуть в обилии вариантов для самовыражения. Радует и обилие текстур: замша, вельвет, кожа, мех и пластик.

Логомания

«Мир моды стал отдавать предпочтение более изысканному стилю, тихая роскошь стала новой базой. Сейчас акцент на лаконичные фасоны и качественные материалы. Однако стоит учитывать то, что мода циклична, поэтому можно приберечь самые любимые вещи из этой категории», — советует стилист.

Если же у вас обилие вещей подобного типа, то стоит избавиться от большинства из них: сочетать их сложно, а носить друг с другом вовсе невозможно.

Укороченные пиджаки с ярко выраженной талией и рукавом ¾

Пиджак такого кроя плохо поддается стилизации и зачастую выглядит как с чужого плеча. Также можно столкнуться с определенными сложностями, одевая под него еще один слой одежды.

«Чтобы модель была более функциональна, стоит обратить внимание на свободный прямой крой и оверсайз — их можно приталивать ремнем. В текущем сезоне акцент на женственность — это приталенные модели с полным рукавом и возможностью надеть еще один слой одежды», — рассказывает эксперт.

Этот сезон богат на красивые монохромные варианты использования пиджака и все чаще мы можем увидеть его в компании с прямой классической юбкой. Пиджаки — это одна из самых универсальных позиций, от классических костюмов до стилизации с кедами и спортивными брюками, поэтому стоит выбирать внимательно! От укороченных избавляемся: модель больше не в тренде, а также зимой в таком пиджаке даже под пуховиком будет прохладно и некомфортно.

Стеганные куртки, пуховики со сложной прострочкой

Сложная прострочка ушла с модного подиума: ромбы, зигзаги, комбинирование разных прострочек, очень крупные рисунки из прострочек, сюда же добавим большие накладные карманы, временно или навсегда покинули нас. От них либо избавляемся, либо не надеваем в этом сезоне.

«Рекомендую отдать предпочтение другим более актуальным моделям верхней одежды. И их огромное множество. Пальто разных фасонов, от пальто-пиджака до длинного и приталенного. Тренд сезона — куртка рабочего, стоит присмотреться. Кожаные куртки оверсайз, тренчи разных текстур: хлопок, шерсть, замша», — обращает внимание стилист.

Пуховики стоит выбирать, придерживаясь правила горизонтальных редких прострочек на одинаковом расстоянии. Идеальный вариант: классическая модель, с горлом или капюшоном, без сложных креативных деталей, прямого кроя или слегка оверсайз.

Леггинсы, тонкие джинсы, джинсы skinny

Так как акцентом сезона является лаконичность и качественные материалы, леггинсы приобретают более сдержанное прочтение — кожаные брюки прямого кроя.

«Сюда же можно отнести тонкие джинсы — их лучше заменить на джинсы полной длины благородных тонов, свободного и прямого кроя. Скинни становятся немного свободнее, полной длины, черного или темно серого цвета», — говорит эксперт.

Бежевые колготки

Эта позиция часто сбивает модный градус и не украшает нас. Этой осенью и зимой стоит отдать предпочтения цветным колготкам — бордовые, красные, серые, коричневые, хаки, также кружевные и черным.

«Рекомендую подбирать в цвет образа или на контрасте. Но если вам необходимы колготки в бежевом цвете, они должны быть без блеска и оставаться незамеченными», — советует эксперт.

Использования меха

Меховые воротники и накладные меховые элементы поверх пуховика давно вышли из моды, лучше отдать предпочтение базовым простым моделям, которые не осложнены декоративными деталями, что всегда выглядит дороже и дает возможность использовать эти вещи на протяжении долгого времени. На пике популярности искусственные шубы, которые уже давно завоевали всеобщую любовь. Определитесь с моделью, которую вам особенно хочется увидеть в своем гардеробе. Возможно, это будет длинная шубка под классическую норку или короткая.

«Лучше отдавать предпочтение простым и лаконичным фасонам, но также можно обратить внимание на долгий тренд — леопардовый принт, он также представлен в разных вариациях», — считает стилист.

Вышесказанное не означает, что нужно слепо следовать модным тенденциям, но вы можете использовать эти подсказки для того, чтобы сформировать гардероб под свои задачи, соблюдая баланс рациональности и желаний. Желаем вам стильных и разнообразных образов в этом сезоне!