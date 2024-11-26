Тренды кроссовок на 2025 год

В мире моды кроссовки продолжают укреплять свои позиции, и коллекции весна-лето 2025 года не стали исключением. Дизайнеры представили широкий спектр моделей, способных удовлетворить вкусы как любителей экстравагантной обуви, так и приверженцев более сдержанного стиля. Давайте рассмотрим основные тенденции, которые будут определять моду на кроссовки в 2025 году.

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Высокие кроссовки

Одним из главных трендов станут высокие кроссовки, вдохновленные боксерской обувью. Эти модели были замечены в коллекциях таких брендов, как Dior и Stella McCartney, а также на знаменитостях, например, Рите Оре. Высокие кроссовки станут отличной альтернативой ботинкам, сочетая в себе комфорт спортивной обуви и стильный внешний вид.

Яркие беговые кроссовки

Дизайнеры не боятся экспериментировать с цветом, и в 2025 году мы увидим настоящий взрыв ярких красок в мире кроссовок. На подиумах Loewe, Chloé и Miu Miu были представлены модели, вдохновленные классическими беговыми кроссовками, но с современным твистом.

Замшевые кроссовки

Мода 90-х продолжает возвращаться, и замша становится одним из ключевых материалов сезона. Замшевые кроссовки были особенно заметны в коллекции Miu Miu и, вероятно, останутся популярными в 2025 году. Этот материал добавляет обуви роскошный вид и текстуру, делая даже самые простые модели более изысканными.

Желтые кроссовки

Яркий желтый цвет становится одним из фаворитов сезона. Возвращение винтажных моделей Onitsuka Tiger, которые теперь носят такие знаменитости, как модели Кайя Гербер и Адвоа Абоа, способствовало популяризации желтых кроссовок. Крупные бренды, включая adidas, Puma, Nike и Asics, подхватили эту тенденцию и представили свои версии желтых кроссовок. Особенно популярными стали модели SL 72 RS от adidas, Easy Rider от Puma и классические Mexico 66.

Коллаборация Wales Bonner x adidas

Особого внимания заслуживает сотрудничество дизайнера Wales Bonner с брендом adidas. Каждая их совместная коллекция распродается за считанные минуты, и новая линейка, представленная на показе весна-лето 2025, обещает повторить этот успех. Кроссовки сочетают в себе классический дизайн adidas с уникальным видением Wales Bonner, создавая по-настоящему желанные модели.

Тенденции кроссовок 2025 года предлагают разнообразие стилей и цветов, способных удовлетворить самые разные вкусы. От высоких моделей, вдохновленных боксерской обувью, до ярких беговых кроссовок и элегантных замшевых вариантов – каждый сможет найти пару по душе. Особое внимание стоит обратить на желтые кроссовки и эксклюзивные коллаборации, такие как Wales Bonner x adidas, которые обещают стать настоящими must-have сезона.

Независимо от того, предпочитаете ли вы классический стиль или экспериментальный дизайн, кроссовки 2025 года предлагают широкий выбор для создания стильных и комфортных образов.