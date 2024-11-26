Семь CC-кремов для естественного макияжа и ухода за кожей

CC-кремы для естественного макияжа и ухода за кожей

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CC-крем «Совершенное сияние», Erborian

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Крем совмещает функции уходового средства и корректора. Благодаря центелле азиатской он увлажняет кожу и препятствует развитию признаков старения. Входящие в состав CC-пигменты растворяются при контакте с кожей и адаптируются под ее тон, максимально естественно маскируя недостатки.

CC-крем Skin Transformer, Influence Beauty

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Тонирующие пигменты помещены в микрокапсулы, которые при нанесении превращаются в тональную основу с блюр-эффектом. За счет универсальной формулы крем подойдет любому тону кожи: он не подчеркивает шелушения, выравнивает тон и оставляет естественный финиш.

CC-крем Anthelios, La Roche-Posay

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Антивозрастной крем с высокой защитой от солнца. Минеральные пигменты выравнивают тон кожи и создают гладкое покрытие, солнцезащитные фильтры в комбинации с активными компонентами нейтрализуют последствия воздействия солнечных лучей. Глицерин, гиалуронка и витамины поддерживают упругость кожи, осветляют пигментацию и снижают выраженность морщин.

CC-крем Red Correct, Pruv:Me

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В составе крема собрали комплекс маскирующих пигментов. Они работают в комбинации со светоотражающими частицами, что позволяет перекрыть покраснения и добиться при этом максимально натурального результата. Для ухода за кожей в составе есть центелла и инжир, которые устраняют шелушения и поддерживают защитный барьер кожи.

CC-крем Petit CC, Holika Holika

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Легкий крем подстраивается под особенности кожи и уменьшает выраженность покраснений и мелких морщин. В составе есть солнцезащитные фильтры, а также гиалуроновая кислота, ниацинамид и пробиотики для дополнительного ухода.

CC-крем SmartColor, Geltek

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Крем скрывает покраснения и пигментацию, выравнивает тон и деликатно подсвечивает кожу. Помимо тонирующих пигментов в составе используют несколько видов УФ-фильтров. Они предотвращают фотостарение и защищают ДНК клеток от повреждений.

CC-крем Multifunctional, Aravia

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Крем естественно выглядит на коже и оставляет сияющий финиш. Его компоненты, солнцезащитные фильтры и масло ши создают на коже барьер от бактерий и ультрафиолета.