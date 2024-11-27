Парфюмер перечислила лучшие «зимние» ароматы

Ароматы с гурманскими, кофейными или пудровыми нотами очень хорошо звучат в холодное время года, рассказала Москве 24 парфюмер Екатерина Сиордия.

По ее словам, зимой можно смело доставать самые сладкие и винтажные, густые парфюмы.

"В теплое время года они могут душить, быть чересчур насыщенными, а вот в прохладном воздухе способны звучать очень интересно", – пояснила парфюмер.

Для зимы также подходят парфюмы с гурманскими нотами. Например, горького, молочного или белого шоколада, а также пралине, отметила эксперт.

Зимнее время традиционно связано со специевыми ароматами. Можно подобрать парфюм с нотами имбиря, кардамона. Или же вариант, ассоциирующийся с пряной выпечкой: всевозможными булочками, ромовой бабой. Плюс отлично звучат духи с нотами кофе. "А еще есть такое понятие, как "меховые духи", то есть те, которые красиво раскрываются на меховых изделиях. Прежде всего, к ним относятся пудровые ароматы, например, с нотами ириса. А также амбровые и винтажные парфюмы", – пояснила Сиордия.

Кроме того, для зимы отлично подходят винные, густые ароматы, например, с нотами глинтвейна.

"Кстати, в новогоднюю ночь очень интересно могут звучать ноты шампанского. И они, например, могут хорошо сочетаться с ароматом амбры и облепихи, создавая праздничное настроение", – отметила парфюмер.

А вот морские акватические парфюмы стоит убрать на зимнее время, считает эксперт: они слишком свежие и будут не к месту охлаждать.

Также не очень подходят для зимы легкие цветочные ароматы – они просто будут теряться в прохладном воздухе. И я бы советовала пока отказаться от парфюмов, в которых солируют зеленые ноты и запахи ягод и тропических фруктов. Сейчас они будут звучать несколько странно.

Ранее президент Гильдии парфюмеров России Оксана Чернышова посоветовала для важных переговоров использовать древесно-цветочные духи. Или парфюм с мягкой кожаной нотой, который ассоциируется с роскошью и представляет человека окружающим обеспеченным и уверенным в себе.