Перечислены тренды и анти-тренды зимы 2024 года

Редакторы Glamour перечислили главные тренды и анти-тренды зимы 2024 года. Материал опубликован на сайте издания.

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Выяснилось, что костюмы с яркими принтами уступили место вязаным комплектам, особенно монохромным. Кроме того, в моду вошли юбки из шерсти, а комбинезоны при этом потеряли свою актуальность в текущем сезоне, считают обозреватели.

«Мини-юбки сейчас на пике», — говорится в материале.

Вдобавок в список трендов попали шерстяные брючные костюмы, которые пришли на замену льняным нарядам.

«Обратите внимание на полосатые костюмы. Они не только теплые, но и универсальные», — подытожили модные эксперты.

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