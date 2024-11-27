Калининградец рассказал, почему в ХХI веке остается верен стилю 1950-х

Станислава Падалкина вы вряд ли встретите на улицах Калининграда в олимпийке и джинсах. Мужчина уже давно выбрал для себя другой стиль. Как сказали бы многие, «с иголочки» он одет каждый день. В его арсенале шляпы, классические костюмы, рубашки с запонками... Для полноты картины не хватает разве что трости. Калининградский денди поведал корреспонденту «Клопс» о специфике своего гардероба.

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Венцом образов Станислава, конечно же, стали шляпы. Первую из них он купил в далёком 2005 году. За ней пришлось ехать в Москву.

«Первая моя шляпа — это трибли, — вспоминает Станислав. — Она была из фрилюра, то есть из стопроцентной шерсти кролика. Проносил я её довольно-таки долго».

Но, к сожалению, сейчас головной убор уже не красуется ни на полке, ни на голове хозяина. Его унесло ветром в один из штормовых дней.

С тех пор коллекция разрослась: шляп у Станислава уже шесть. Многие из них сделаны на заказ у мастера из Санкт-Петербурга. Выбор осложняется ещё и тем, что в обычных магазинах зачастую нет нужного Станиславу размера. Но и при сравнительно небольшом количестве головные уборы можно использовать для многих образов, просто меняя ленты.

Подбор костюма для Станислава не просто забота о внешности, но символ некой степени внутренней свободы. Долгое время мужчина служил военным экономистом. Строгая однообразная форма угнетала его, заставляла чувствовать ограничение. К счастью, после перехода на гражданку простора для модных экспериментов стало в разы больше.

Конкретного образца для подражания у калининградского денди не было. Но поиски вдохновляющей идеи не потребовали значительного времени.

«Я много читал о мужской моде, — вспоминает Станислав. — Мне нравится именно стиль начала 50-х годов. В это время мужчины все ходили в костюмах и шляпах. Я всегда мечтал об этом... И вот я хожу в костюмах!»

Именно костюмы стали основой всех образов Станислава. Их, в отличие от шляп, он покупает в обычных магазинах. Правда, к выбору подходит «очень тщательно». А после покупки подгоняет новые вещи по фигуре в ателье.

Но неверно было бы думать, что, кроме классики, в гардеробе Станислава ничего нет. На это он приводит контраргумент — хулиганский образ с кожаной курткой и куфией, лёгким южным шарфом.

Отдельное место в коллекции занимают запонки. Их у мужчины более двадцати штук. И это далеко не предел. По словам денди, родственники и друзья часто преподносят эту деталь в качестве подарка.

«К каждому образу я стараюсь подобрать и аксессуары: галстук, платочек, запонки и часы. То есть часов у меня тоже несколько штук», — отмечает Станислав.

Новые предметы одежды у городского модника появляются нечасто. Но создавать новые ансамбли удаётся за счёт капсульности — умелого сочетания разных вещей. А уж этим искусством калининградский денди овладел в совершенстве!

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