Модель Кара Делевинь снялась в кружевном бюстгальтере

Модель и актриса Кара Делевинь продемонстрировала фигуру в бюстгальтере. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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32-летняя Кара Делевинь снялась в праздничной рекламной кампании бренда Calvin Klein. На одном из кадров модель была запечатлена в черном кружевном бюстгальтере, который дополнила кожаным жакетом, брюками и туфлями на каблуках. Звезда подиумов позировала с уложенными волосами и макияжем в естественном стиле. Манекенщица стояла рядом с подарочными коробками. На других кадрах Кара Делевинь предстала в красном атласном платье с декольте и сапогах на каблуках и черном блестящем мини-платье.

Весной 2023 года Кара Делевинь дала интервью журналу Vogue, в котором рассказала, что проходит программу лечения от зависимостей. По словам модели, перейти к трезвому образу жизни ее подтолкнули фото папарацци, обнародованные в сентябре 2022 года, на которых она ведет себя не вполне адекватно в аэропорту Лос-Анджелеса. Знаменитость отметила, что члены семьи несколько раз обращали внимание на то, что ее образ жизни разрушителен для нее самой, но тогда она не была готова измениться.

В мае 2024 года в сети завирусилось видео, которое было снято во время ежегодного бала Института костюма Met Gala. В ролике супермодель кривлялась во время беседы с журналистами. Некоторые интернет-пользователи предположили, что звезда подиумов вновь начала употреблять алкоголь.

Ранее сообщалось, что возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась в жакете с мужского плеча.