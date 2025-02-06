Главные ошибки в домашнем уходе за кожей

Иногда подобрать нужный уход для кожи бывает сложной задачей, ведь это необходимо сделать в соответствии с типом кожи, возрастом и даже сезоном. Врач-косметолог Егор Махин рассказал "Рамблеру" о главных ошибках и порекомендовал способы решения такой проблемы.

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Какие средства нужны всем

Одна из ключевых ошибок — изначально неправильный подбор средств для домашнего ухода. Лучше, чтобы у вас в косметичке были следующие средства: для снятия макияжа, для деликатного очищения, тонизации и терапевтического воздействия. Сыворотки, тоники, кремы, — все это нужно подбирать по типу кожи, и в идеале делать это следует после консультации со специалистом. Егор Махин Врач-косметолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty

Косметолог обратил внимание, что препараты необходимо менять в зависимости от времени года. Например, зимой следует избегать использования кремов с гиалуроновой кислотой, так как этот компонент притягивает к себе воду, и возрастает риск получить обветривание на холоде. В зимний период за сухой кожей лучше ухаживать с помощью кремов с маслами, например, каритэ, виноградных косточек, масла ши.

Принципы правильного увлажнения кожи

Также в холодный сезон возможно использование препаратов на основе ретинола. Они обладают фотосенсибилизирующим действием, поэтому использование их летом нежелательно. Егор Махин Врач-косметолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty

Как мы сами травмируем кожу

Частое применение пилингов и скрабов, истощающих и обезвоживающих кожу, — еще одна ошибка домашнего ухода, объясняет врач. Также важно исключить из домашнего ухода использование средств со спиртом и мылом, особенно при проблемной коже.

Все постоянно совершают одну и ту же ошибку, стремятся убрать жирный блеск всеми возможными способами. Но если постоянно избавляться от этой пленки, что то сальная железа начинает вырабатывать еще большее количество кожного сала. Образуется замкнутый круг. Поэтому за жирной кожей лучше ухаживать препаратами на основе кислот. Егор Махин Врач-косметолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty

Эксперт предостерег и от самостоятельного удаления любых высыпаний на лице. Он объяснил, что при самостоятельном выдавливании прыщей велика вероятность, что капсула разорвется под кожей и воспаление распространится на ближайшие участки.

Защита от солнечных лучей

Специалист призвал не совершать еще одну ошибку: он обратил внимание, что солнцезащитные средства необходимо использовать круглый год, а не только летом. Ультрафиолет проникает даже через тучи и облака, поэтому солнцезащитный крем нужно наносить каждый раз за 15-20 минут до выхода из дома. В противном случае велик риск появления пигментных пятен и фотостарения кожи.