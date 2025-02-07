Самые современные методы омоложения

Современная косметология предлагает инновационные методы многие из которых основаны на разработках, признанными учеными всего мира. Врач-косметолог и дерматовенеролог Егор Махин рассказал "Рамблеру" о последних трендах в сфере косметологии и омоложения.

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Экзосомальная терапия

Один из последних и довольно интересных трендов в косметологии является экзосомальная терапия. Экзосомы — это микроскопические частицы, содержащие белки, липиды, аминокислоты. Экзосомы — это своеобразный транспорт, доставляющий активные ингредиенты и вещества в глубокие слои кожи. Егор Махин Врач-косметолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty

Особенность процедуры заключается в ее безболезненности, так как препараты наносят топически, то есть местно, а не вводят с помощью инъекций. Авторы этой методики получили Нобелевскую премию, а технологию используют не только в косметологии, но и в других отраслях медицины для регенеративной терапии.

SPRS-терапия

К самым современным методам омоложения можно отнести и SPRS-терапию — омоложение собственными фибробластами, поделился доктор. Суть процедуры заключается в том, что пациента омолаживают клетками-фибробластами, полученными из его же собственной кожи.

У пациента берут небольшой участок кожи за ухом. Затем в лаборатории из кожи выделяют фибробласты, ответственные за выработку коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и других компонентов. И затем их отправляют обратно в клинику в виде суспензии. И уже этот омолаживающий раствор вводят тонкими иглами в проблемные зоны.

Кстати, часть культивированных фибросластов хранят в криобанке с жидким азотом. Время хранения не ограничено, поэтому эти клетки в дальнейшем человек может использовать множество раз. Один курс терапии состоит из двух процедур с интервалом в четыре-шесть недель. Фибробласты легко усваиваются, запускают процесс регенерации, обновления и омоложения кожи, стимулируют выработку коллагена и эластина, а также замедляют старение. Егор Махин Врач-косметолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty

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Коллагенотерапия

Коллагенотерапия — еще один эффективный современный способ омоложения. Перед процедурой препарат на основе животного коллагена разводят физраствором, а затем его вводят в проблемные зоны лица. Этот метод улучшает качество кожи пациента, также ее используют в терапии рубцовых деформаций. Егор Махин Врач-косметолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty

Особо актуален этот метод омоложения для пациентов с пастозным типом старения, так как им нежелательно использовать препараты на основе гиалуроновой кислоты.

Но выбирая любую омолаживающую процедуру, необходимо пройти консультацию специалиста, поскольку у каждой из них есть особенности, в том числе в периоде реабилитации и различных противопоказаниях. Несмотря на современные методы и безопасность процедур, нужно знать заранее о том, что подойдет вам лучше всего. Егор Махин Врач-косметолог, заведующий отделением эстетической медицины и косметологии Major Beauty

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