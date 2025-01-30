Сын Хайди Клум дебютировал на модном показе в Париже и вызвал споры в сети

Сын немецкой модели, телеведущей и актрисы Хайди Клум Генри Сэмюэль дебютировал на показе бренда Lena Erziak, который прошел в рамках Недели моды в Париже, и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте издания Page Six.

19-летний наследник вышел на подиум в черном костюме, состоящем из классических брюк и пиджака, который был надет на голое тело. Кроме того, на нем присутствовали кожаные туфли и длинный широкий шарф, украшенный золотой брошью. При этом его заплетенные в дреды волосы были уложены в хвост.

Читатели портала не оценили дебют молодого человека, о чем принялись писать в комментариях под материалом.

« М н о г о л е т н а з а д , ч т о б ы с т а т ь м о д е л ь ю , н у ж н о б ы л о б ы т ь п р и в л е к а т е л ь н ы м . Э т и д е т и з н а м е н и т о с т е й н е и м е ю т с т ы д а . Н и к т о и з н и х н е д о б и л с я б ы у с п е х а б е з с в о и х р о д и т е л е й » , « Н е у ж е л и Хайди хочет, чтобы ее дети стремились только к карьере модели?», «Кто-нибудь еще помнит, чтобы модели действительно выглядели красиво?», «Ну, по крайней мере, она не позирует в нижнем белье с его мамой, как его сестра», «Он очень яркий и может быть моделью», «Чтобы поставить одну ногу перед другой, требуется мастерство», — высказывались они.

В октябре прошлого года дочь австралийской и американской актрисы Николь Кидман Сандей Роуз также осудили за участие в модном показе.