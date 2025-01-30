Бибер кардинально сменил имидж на фоне скандалов с P. Diddy

Канадский певец Джастин Бибер появился на публике с новой стрижкой на фоне скандалов с рэпером P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Соответствующие снимки публикует Page Six.

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Папарацци заметили 30-летнего поп-исполнителя во время прогулки по Нью-Йорку. Бибер предстал перед камерами в ярко-желтом худи с капюшоном, песочных брюках и коричневых ботинках. Журналисты обратили внимание, что певец побрился налысо.

Ранее сообщалось, что Джастин Бибер замкнулся в себе из-за скандальной ситуации, связанной с P. Diddy. Инсайдеры рассказали, что певец начал ограничивать общение с близкими.

Рэпер обвиняется в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. По словам прокуроров, он использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях Freak Offs. Кроме того, музыкант часто устраивал закрытые вечеринки, на которых присутствовали многие знаменитости, в том числе Бибер.