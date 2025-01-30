Эксперт дал рекомендации по выбору зимней куртки

Основатель бренда спортивной одежды и экипировки Red Fox Влад Мороз дал россиянам рекомендации по выбору зимней куртки. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт призвал проанализировать свой образ жизни.

« О т э т о г о б у д е т з а в и с е т ь д л и н а и д р у г и е т е х н и ч е с к и е х а р а к т е р и с т и к и . Е с л и б е г а т ь , в о с х о д и т ь в г о р ы и л и к а т а т ь с я н а л ы ж а х и л и к о н ь к а х , т о п о д о й д е т м о д е л ь с р е д н е й д л и н ы , в к о т о р о й м о ж н о с в о б о д н о д в и г а т ь с я . Д л и н н а я к у р т к а п о д о й д е т д л я д о л г и х п р о г у л о к » , — п о я с н и л о н .

Еще одним важным критерием является выбор наполнителя пуховика.

« У п у х а п р е к р а с н ы е т е п л о и з о л я ц и о н н ы е с в о й с т в а : б л а г о д а р я с в о е й с т р у к т у р е о н п р о п у с к а е т в о з д у х н а р у ж у , а з н а ч и т т е л о " д ы ш и т " и в л а г а в н у т р и н е с к а п л и в а е т с я , в ы з ы в а я и з л и ш н ю ю п о т л и в о с т ь . Э т о в а ж н о в х о л о д а : у в л а ж н е н н а я о т п о т а о д е ж д а в е д е т к п е р е о х л а ж д е н и ю » , — у т о ч н и л с п е ц и а л и с т .

По словам Мороза, лучше приобрести верхнюю одежду, в составе которой утиного пуха больше пера. Одним из основных и обязательных характеристик оценки качества пуха является показатель Fill Power. Если вы выбираете куртку для городской зимы, то пойдет изделие со значением 550, если же для восхождения — 750 и выше.

« О п т и м а л ь н о е с о о т н о ш е н и е п у х а и п е р а в з и м н и х к у р т к а х — 3 0 н а 7 0 п р о ц е н т о в и л и 2 0 н а 8 0 п р о ц е н т о в , г д е б о л ь ш а я ч а с т ь — п у х , а м е н ь ш а я — п е р о . В к у р т к а х д л я э к с т р е м а л ь н ы х в и д о в с п о р т а и а л ь п и н и з м а с о о т н о ш е н и е м о ж е т д о с т и г а т ь 9 0 н а 1 0 п р о ц е н т о в » , — В л а д М о р о з , о с н о в а т е л ь R e d F o x .

Сегодня пуховиком называют и куртки с искусственным наполнителем, добавляет Мороз. У синтетического наполнителя есть одно весомое преимущество: при намокании он не теряет своих свойств и будет продолжать согревать вас, даже если куртка будет полностью мокрой, в отличие от пуховой куртки.

Собеседник издания также заявил, что важно обратить внимание на наружный материал. Часто качественные зимние куртки делают с применением технологичных мембранных тканей. Gore-Tex — лидер в этом сегменте. Говоря о деталях, стоит посмотреть на наличие капюшона, который защитит от ветра и снега.

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