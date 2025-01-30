Стилист предложил замену кожаной одежде

Стилист Александр Белов призвал россиян отказаться от одежды из одного материала в 2025 году. Его комментарий публикует НСН.

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В текущем году следует исключить из гардероба изделия из кожи, в том числе куртки. По словам эксперта, данные наряды утратили актуальность к настоящему моменту.

« Л у ч ш е з а м е н и т ь к о ж а н ы е в е щ и н а ш е р с т ь и л и т р и к о т а ж , э т о б у д е т с м о т р е т ь с я б л а г о р о д н о и н е т а к в ы ч у р н о » , — о т м е т и л о н .

В то же время специалист посоветовал избегать одежды с принтом, имитирующим змеиную и крокодилью кожу.

Ранее в январе стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одежду определенного рисунка в 2025 году.