Стилист призвал россиян отказаться от кожаной одежды

Стилист Александр Белов призвал россиян отказаться от одежды из одного материала в 2025 году. Его комментарий публикует НСН.

Стилист предложил замену кожаной одежде
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В текущем году следует исключить из гардероба изделия из кожи, в том числе куртки. По словам эксперта, данные наряды утратили актуальность к настоящему моменту.

«Лучше заменить кожаные вещи на шерсть или трикотаж, это будет смотреться благородно и не так вычурно»,  отметил он.

В то же время специалист посоветовал избегать одежды с принтом, имитирующим змеиную и крокодилью кожу.

Ранее в январе стилист Александр Рогов призвал россиянок носить одежду определенного рисунка в 2025 году.

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Александр Белов
Александр Рогов