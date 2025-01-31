Стилист высказался об азиатском стиле

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов посоветовал носить одежду в азиатском стиле. Об этом он написал в Telegram-канале.

« И н т е р е с к т р а д и ц и я м В о с т о к а и к у л ь т у р е А з и и с р е д и д и з а й н е р о в н е у т и х а е т н и к о г д а . Э л е м е н т ы т р а д и ц и о н н ы х к и т а й с к и х п л а т ь е в ц и п а о и л и я п о н с к и х к и м о н о ч а с т о з а и м с т в у ю т и в н е д р я ю т в с в о и к о л л е к ц и и н е т о л ь к о м и р о в ы е б р е н д ы , н о и н а ш и л о к а л ь н ы е д и з а й н е р ы » , — н а п и с а л Р о г о в .

Недавно ведущий «Модного приговора» рассказал, как преобразить свитер. Александр Рогов рекомендовал заколоть джемпер большой булавкой или парой сережек. Эксперт также выложил фото, где девушка надела ремень поверх свитера.

На днях стилист назвал альтернативу курткам. Александр Рогов рекомендовал приобрести пончо и кейпы для зимы. Он добавил, что эти предметы гардероба сделают образы максимально острыми и крайне притягательными.