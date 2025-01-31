Каким получился новый стиль Chanel

В коллекции высокой моды весна-лето 2025 французского дома моды Chanel акцент сделан на красных губах в макияже и расслабленных волнистых волосах.

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В начале нулевых одним из принципов эпатажного макияжа был следующий посыл: «Глаза — это все. Рот второстепенен». Тогда преобладающим принципом были ярко выраженные глаза с черной подводкой и насыщенными тенями. В свою очередь губы фактически ретушировалась помадой телесного цвета, придавая им некую пастельную блеклость. В итоге, как говорят актеры, «игра велась исключительно глазами».

И вот, на презентации коллекции высокой моды Chanel весна-лето 2025, отмечающей 110-летие модного дома, в макияже возникла идея отдать полный акцент губам, окрашенным в красный цвет. Нюансы варьировались от ярко-красного цвета с оранжевым фоном до глубоких, очень темных тонов.

Во время выступлений на подиуме кожа моделей слегка оттенялась легким румянцем, подчеркивающим натурализм. На глазах служительниц высокой моды почти не видно привычных теней и даже туши.

Что касается причесок, то большинство моделей вышли с распущенными волосами. Отдельные завитушки и волнистые пряди придавали им естественный вид. Собранные в пучок волосы показали отдельные манекенщицы, демонстрирующие наряды из воздушных шифонов для очень жаркого лета.

Надо отметить, что похожая тенденция присутствовала на прошлогоднем показе мод в Милане. Такие дома, как Miu Miu, Chanel,Yohji Yamamoto, Fendi и Prada показали модельных девушек с прическами «бунтовщиц». Это опять же слегка вьющиеся и развевающиеся волосы.

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Модный парикмахер Гвидо Палау, который создавал прически Fendi в прошлом сезоне, сказал о своих идеях буквально так: