В Москве увеличился спрос на интимную процедуру

В Москве растет число обращений женщин в клиники с просьбами о пересадке волос в интимную зону. Об этом Life рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

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По ее словам, повышенный спрос на подобную процедуру последний раз возникал в 2015 году. Однако врач уточнила, что пациенты обращаются за такими услугами не так часто, как, например, за пересадкой волос на голове.

Специалист добавила, что обычно сменить имидж хотят женщины старше 45 лет, которые «начинают молодиться и заводить любовников».

« О д н а и з п а ц и е н т о к р а с с к а з а л а , ч т о е е л ю б о в н и к х о ч е т , ч т о б ы у н е е б ы л а п р и ч е с к а н а л о б к е , и д л я н е г о э т о в а ж н о . О н а б ы л а г о т о в а п о т р а т и т ь о п р е д е л е н н у ю с у м м у , ч т о б ы в о с с т а н о в и т ь р о с т в о л о с в э т о й з о н е и с д е л а т ь п р и ч е с к у , к о т о р а я н р а в и т с я е е л ю б о в н и к у » , — р а с с к а з а л а Н а г а й ц е в а .

Гинеколог-репродуктолог «Нова Клиник» Зарина Газдиева до этого рассказала «Газете.Ru», что процедура бритья интимной зоны имеет свои плюсы для женского организма, в том числе упрощает уход за кожей в этой области. Для многих женщин бритье интимной зоны является частью их личной гигиены и эстетического восприятия, добавила она.