Кейт Миддлтон посетила швейную фабрику в платье Zara

Принцесса Кейт Миддлтон посетила швейную фабрику в Южном Уэльсе и детский хоспис Ty Hafan. Об этом сообщает People.

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Для выхода 43-летняя принцесса Уэльская выбрала серое клетчатое платье Zara за 10 тысяч рублей и белое пальто. Образ завершили черные лодочки на каблуках и золотые серьги. Волосы ей уложили в классическую укладку с локонами и сделали легкий макияж.

22 марта 2024 года жена принца Уильяма рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Кейт Миддлтон сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.

9 сентября принцесса заявила, что завершила курс лечения. Она назвала последние девять месяцев невероятно тяжелым временем. Кейт Миддлтон отметила, что в настоящее время сосредоточилась на том, чтобы у нее как можно дольше продлилась ремиссия.

14 января Кейт Миддлтон посетила больницу Royal Marsden, в которой проходила лечение в течение 2024 года. 43-летняя принцесса Уэльская официально объявила о ремиссии. Она также пообщалась с медицинским персоналом и пациентами.