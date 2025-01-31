Памела Андерсон показала сумку из новой коллекции Jacquemus

Актриса Памела Андерсон снялась с сумкой за 125 тысяч рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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57-летняя Памела Андерсон показала серию снимков из Парижа. На одном из них она позировала в белой рубашке и юбке. Образ дополнила сумка от бренда Jacquemus из новой коллекции. Ее стоимость на официальном сайте составляет почти 125 тысяч рублей.

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В декабре 2024 года Памела Андерсон посетила специальный показ фильма «Шоугерл», в котором сыграла одну из главных ролей. На мероприятии актриса появилась с обновленной стрижкой и челкой. Модель Playboy позировала перед камерами без косметики. Знаменитость выбрала для премьеры коричневое шерстяное платье-миди и шоколадные туфли на каблуках.

Недавно Памела Андерсон снялась в плаще для нового выпуска журнала W Magazine. Она предстала перед камерой в светлом длинном тренче. Актриса добавила к образу черные колготки, кожаные туфли и кольцо с массивным камнем.