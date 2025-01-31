Галстуки для женщин: как и с чем носить весенний тренд, советы стилиста
Галстук удачно перекочевал, как и многое другое, в женский гардероб из мужского — и отлично в нем прижился. Это стильный акцент, способный превратить даже самый простой базовый образ в продуманный и эффектный. Этой весной он снова в моде, но теперь в обновленной, смелой интерпретации. Выясняем со стилистом Машей Ведерниковой, какие модели выбирать и как их правильно сочетать.
Галстук-лента: женственность и легкость
Один из самых популярных вариантов — галстук-лента, который можно повязать свободно или завязать в объемный бант. Это не совсем тот галстук в его классическом понимании, но он позволяет вполне вольное обращение.
«Такой аксессуар отлично смотрится с деловыми костюмами (в том числе в мужском стиле), блузами и платьями, добавляя нотку романтичности. В тренде шелковые и бархатные варианты, особенно в пастельных оттенках или с винтажными принтами», — объясняет стилист.
Узкий галстук: деловой, но расслабленный стиль
Тонкий галстук в стиле 80-х снова актуален. Его можно носить с белыми рубашками, жакетами оверсайз и даже с трикотажными топами. Такой аксессуар делает образ более собранным, но не строгим, особенно если повязать его чуть небрежно или сочетать с денимом.
Галстук в стиле преппи: идеален с кардиганами
Если хочется выглядеть элегантно, но без намека на офисную строгость, попробуйте галстук в духе стиля преппи.
«В тренде классические полосатые и клетчатые модели, которые можно сочетать с поло, жилетами, плиссированными юбками и объемными жакетами», — говорит стилист.
Галстук с винтажными принтами: игра с ретро-стилем
Флоральные мотивы, абстракция, горошек или мелкая клетка — такие галстуки добавят образу легкости и индивидуальности. Они особенно удачно смотрятся с платьями-рубашками, тонкими свитерами и свободными жакетами.
Кожаный галстук: бунтарский шик
Неожиданный, но ультрамодный тренд — галстук из кожи или эко-кожи. Такой аксессуар отлично сочетается с белыми рубашками, кожаными брюками и массивными ботинками, создавая эффектный и немного дерзкий гламурный образ.
Атласный галстук: вечерний вариант
Галстук может быть не только элементом офисного стиля, но и частью нарядного образа. Атласные и шелковые модели в насыщенных цветах (бордо, изумруд, темно-синий) гармонично вписываются в вечерний гардероб. Носите их с классическими костюмами, шелковыми топами или даже платьями.
Галстук с необычным узлом: акцент на детали
Если хочется добавить образу изюминку, попробуйте поэкспериментировать с узлами. В этом сезоне дизайнеры предлагают асимметричные, крупные и двойные узлы, которые превращают галстук в главный акцент наряда. Такой вариант особенно хорош в минималистичных образах, где сам аксессуар становится украшением.
«Кстати, женские галстуки можно носить не только традиционно на шее, но и завязывать их на талии вместо ремня, использовать как аксессуар для волос или привязывать к сумке», — добавляет модный эксперт.