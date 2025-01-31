Галстуки для женщин: как и с чем носить весенний тренд

Галстук удачно перекочевал, как и многое другое, в женский гардероб из мужского — и отлично в нем прижился. Это стильный акцент, способный превратить даже самый простой базовый образ в продуманный и эффектный. Этой весной он снова в моде, но теперь в обновленной, смелой интерпретации. Выясняем со стилистом Машей Ведерниковой, какие модели выбирать и как их правильно сочетать.

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Галстук-лента: женственность и легкость

Один из самых популярных вариантов — галстук-лента, который можно повязать свободно или завязать в объемный бант. Это не совсем тот галстук в его классическом понимании, но он позволяет вполне вольное обращение.

« Т а к о й а к с е с с у а р о т л и ч н о с м о т р и т с я с д е л о в ы м и к о с т ю м а м и ( в т о м ч и с л е в м у ж с к о м с т и л е ) , б л у з а м и и п л а т ь я м и , д о б а в л я я н о т к у р о м а н т и ч н о с т и . В т р е н д е ш е л к о в ы е и б а р х а т н ы е в а р и а н т ы , о с о б е н н о в п а с т е л ь н ы х о т т е н к а х и л и с в и н т а ж н ы м и п р и н т а м и » , — о б ъ я с н я е т с т и л и с т .

Узкий галстук: деловой, но расслабленный стиль

Тонкий галстук в стиле 80-х снова актуален. Его можно носить с белыми рубашками, жакетами оверсайз и даже с трикотажными топами. Такой аксессуар делает образ более собранным, но не строгим, особенно если повязать его чуть небрежно или сочетать с денимом.

Галстук в стиле преппи: идеален с кардиганами

Если хочется выглядеть элегантно, но без намека на офисную строгость, попробуйте галстук в духе стиля преппи.

« В т р е н д е к л а с с и ч е с к и е п о л о с а т ы е и к л е т ч а т ы е м о д е л и , к о т о р ы е м о ж н о с о ч е т а т ь с п о л о , ж и л е т а м и , п л и с с и р о в а н н ы м и ю б к а м и и о б ъ е м н ы м и ж а к е т а м и » , — г о в о р и т с т и л и с т .

Галстук с винтажными принтами: игра с ретро-стилем

Флоральные мотивы, абстракция, горошек или мелкая клетка — такие галстуки добавят образу легкости и индивидуальности. Они особенно удачно смотрятся с платьями-рубашками, тонкими свитерами и свободными жакетами.

Кожаный галстук: бунтарский шик

Неожиданный, но ультрамодный тренд — галстук из кожи или эко-кожи. Такой аксессуар отлично сочетается с белыми рубашками, кожаными брюками и массивными ботинками, создавая эффектный и немного дерзкий гламурный образ.

Атласный галстук: вечерний вариант

Галстук может быть не только элементом офисного стиля, но и частью нарядного образа. Атласные и шелковые модели в насыщенных цветах (бордо, изумруд, темно-синий) гармонично вписываются в вечерний гардероб. Носите их с классическими костюмами, шелковыми топами или даже платьями.

Галстук с необычным узлом: акцент на детали

Если хочется добавить образу изюминку, попробуйте поэкспериментировать с узлами. В этом сезоне дизайнеры предлагают асимметричные, крупные и двойные узлы, которые превращают галстук в главный акцент наряда. Такой вариант особенно хорош в минималистичных образах, где сам аксессуар становится украшением.