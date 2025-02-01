Звезда «Слова пацана» вышла в свет с новым имиджем

Белорусская актриса Анастасия Красовская вышла в свет с новым имиджем. Соответствующее фото появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Кадр из фильма

Звезда сериала «Слово пацана», исполнившая роль инспектора по делам несовершеннолетних Ирины Сергеевны, посетила премьеру фильма «По барам». 26-летняя знаменитость выбрала для мероприятия черный наряд, который включал в себя оверсайз-пиджак, мини-платье, прозрачные колготки и ботинки на платформе и со шнуровкой.

При этом она показала измененную прическу. Так, артистка предстала перед камерой с короткой стрижкой с рваными краями и закрывающей лоб челкой.

© Lenta.ru

Ранее в январе звезда сериала «Слово пацана» Анна Пересильд показала фото в откровенном образе.