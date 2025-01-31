Известный модный бренд презентовал ботинки с изогнутыми носами

Известный японский бренд Comme des Garcons презентовал ботинки с изогнутыми под углом 90 градусов носами. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Компания представила необычную обувь, созданную в коллаборации с брендом Kids love gaite, на Неделе моды в Париже. Так, манекенщики прошлись по подиуму в нарядах в армейском стиле и кожаных туфлях и ботинках, носы которых были расположены перпендикулярно подошве.

Пользователи сети оценили дизайн изделий в комментариях.

« Э т о я п ы т а ю с ь п р и д е р ж а т ь д в е р ь » , « П о д х о д я т д л я в ы п о л н е н и я о т ж и м а н и й » , « М н е н р а в и т с я а в а н г а р д н а я о б у в ь , н о э т а з а с л у ж и в а е т т ю р ь м ы » , « К а к м о и н о г и ч у в с т в у ю т с е б я п о с л е б е г а » , « Ю м о р — в с е г д а х о р о ш а я и д е я » , — з а я в и л и ю з е р ы .

Ранее в январе дизайн босоногой обуви люксового бренда Balenciaga высмеяли в сети.