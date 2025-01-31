Настасья Самбурская пожаловалась на свою новую стрижку

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала внешность после преображения и оценила ее словом «бесит». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» поделилась видео, в котором продемонстрировала новую прическу. На размещенных кадрах видно, что знаменитость сделала стрижку «под мальчика». Артистка призналась, что обновленный имидж ей не нравится.

« Т а к а я с т р и ж к а у н а с п о л у ч и л а с ь . Н а с а м о м е щ е к о р о ч е х о ч у , п о т о м у ч т о б е с и т э т о в с е » , — з а я в и л а о н а , у к а з а в н а к о р о т к и е т о р ч а щ и е п р я д и н а г о л о в е .

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Кроме того, Самбурская пожаловалась, что парикмахер отказался красить ее волосы в белый цвет. В следующий раз она обратится к другому мастеру, который не побоится помочь ей преобразиться.

Ранее сообщалось, что Настасья Самбурская похвасталась фигурой в откровенной спортивной форме.