Восемь брюк из экокожи, которые подойдут под любой образ

Будь то дождь или снег, в ненастную погоду результат один — забрызганные уличной грязью или вообще промокшие штанины. Но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает, и брюки из экокожи тому подтверждение. Называть этот искусственный материал трендом уже как-то неприлично, а вот описание «классика жанра» ему подходит больше. И именно брюки в таком исполнении зарекомендовали себя на все случаи жизни.

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Стоит ли говорить, что современная качественная экокожа выглядит достойно даже на фоне натуральной. В сочетании с летящей блузой или даже классической белой рубашкой такие брюки создают нарядный элегантный образ. Отдельная история — с кожаным пиджаком: дерзко, эффектно, благородно. Выберите в качестве плечевого изделия расслабленный джемпер или лонгслив — и наряд для прогулок и встреч с друзьями готов.

Дизайнеры призывают облачаться в яркие цвета, однако если вам нужна позиция, которая сразу подружится со всем вашим гардеробом, выбирайте черный. Винный тоже пока на коне, но при покупке новых брюк рекомендуем присмотреться к шоколадному оттенку: он активно теснит поднадоевший бургунди. Что касается моделей, то тут выбор за вами: палаццо или прямые, с защипами и со стрелками — вариантов множество!

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru