Трое внуков не помеха: модель рассказала, как ухаживает за кожей

Трудно поверить, что у этой красавицы уже трое внуков. Джине Стюарт из Австралии 54 года, и её называют «самой красивой бабушкой в мире». Она уверена, что каждый может повернуть время вспять и становиться всё моложе и моложе.

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Стюарт называет своим секретом упругости кожи апельсины. По словам Джины, в них содержится достаточно витамина С, который так необходим для выработки коллагена (именно он помогает поддерживать эластичность кожи и разглаживает морщинки). Манекенщица призывает каждого ежедневно пить свежевыжатый апельсиновый сок.